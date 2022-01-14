"Бойтесь и ждите худшего": хакеры оставили "послание" Украине на ломаном польском языке

Письмо от киберпреступников появилось на сайте МИД.

Хакеры, которые в ночь на 14 января взломали правительственные сайты, оставили Украине "послание". Письмо появилось на сайте Министерства иностранных дел на польском языке. Однако его текст выдает, что авторы не являются носителями языка.

Об этом пишет издание Wprost.

Нюансы написанного сообщения на польском языке позволяют предположить, что хакеры использовали неквалифицированного переводчика.

В то же время издание Wiadomosci в материале о кибератаке не указали на недостатки в польском тексте. При этом журналисты поставили примечание, что польскую версию приводят полностью согласно оригинальному сообщению.

"Европейская правда" пообщалась с носителями польского языка. Они обратили внимание на то, что в обращении "украинец!/Ukrainiec!" не употреблен звательный падеж. В польском языке употребление звательного падежа общепринято и обращение должно звучать как "Ukraińcu".

Читайте такжеВ Украине от масштабной хакерской атаки пострадали десятки сайтовНосители языка также указали на другие недостатки в тексте, которые не столь очевидны. Речь идет о нескольких ломаных фразах, которые носитель языка сформулировал бы по-другому.

Довольно искусственно выглядит фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" – поляки написали бы как "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" – ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактически не употребляется.

Фразу "dane (na komputerze) są niszczone" имели бы написать как "dane zostały zniszczone/usunięte".