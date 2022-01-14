Сейчас специалисты детально исследуют обстоятельства хакерской атаки, от которой пострадали около 70 государственных сайтов.

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отмечает, что есть несколько версий, кто мог стоять за кибератаками на правительственные веб-ресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"Утром мы стали свидетелями атаки на цифровые платформы не только Министерства иностранных дел, но и других центральных органов исполнительной власти, в том числе и "Правительственный портал". Сейчас наши специалисты детально изучают ситуацию. У нас есть несколько версий относительно того, кто мог за этим стоять, и какая причина", - отметила Джапарова.

В то же время она добавила, что уже есть основания считать, что эта атака является "формой гибридных действий, которую мы свидетельствуем уже не первый год".

Джапарова отметила, что сейчас прорабатываются разные версии.

"Как только мы будем понимать более четко, мы однозначно обнародуем (соответствующую информацию - УНИАН)", - сказала представительница министерства.

Кроме того, она напомнила, что хотя пока еще невозможно конкретно заявить, кто именно за этим стоит, однако по опыту последних лет "неоднократно цифровые платформы украинской власти и различных государственных институтов подвергались атакам со стороны российских хакеров".

Отвечая на вопрос о возможных мотивах этой кибератаки, Джапарова отметила, что в последние годы Украина постоянно подвергается гибридным атакам, задачи которых очень разные.

"Это, фактически, раскол общества. Это - поссорить нас с друзьями и партнерами. Это - навязать совершенно искусственные, фальшивые, сфабрикованные нарративы относительно Украины - о том, что мы неспособная нация; украинский язык - недоязык. И все эти нарративы - вокруг которых, фактически, происходят активные действия специальных служб Российской Федерации", - сказала представительница МИД.

Она также добавила, что в подобные гибридные действия вкладываются огромные ресурсы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие.

Читайте такжеВ хакерской атаке на сайты госорганов нашли "российский след": эксперт указал на нюансНа главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

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