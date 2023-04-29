Президент напомнил о преступлении Путина по депортации в Россию украинских детей.

С президентом России Владимиром Путиным не может быть переговоров, потому что он есть террорист и "путешественник" в придумывании названий своим кровавым преступлениям. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, отвечая на вопрос о возможном диалоге с Путиным.

Он отметил, что когда стал президентом Украины, то пытался не просто наладить диалог, а хотел, чтобы было "предметное решение сложного геополитического вопроса, чтобы найти выход из ситуации замороженной войны, которая может начаться полномасштабно". По его словам, речь шла о том, чтобы Россия вышла из украинских территорий, и это нужно решить дипломатическим путем. Зеленский отметил, что это все игнорировалось, и российская сторона не выходила на связь, а потом какие-то начались угрозы.

"С этим человеком, президентом Путиным, на сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист", - подчеркнул Зеленский. По его словам, как можно говорить с Путиным после того, как он сказал всему миру, что не собирается захватывать территории, что никогда не будет полномасштабной войны. Президент подчеркнул, что после того, как Россия ракетами убивает мирных людей в Украине, наносит удары по гражданской инфраструктуре, Путин придумает какое-то якобы СВО для оправдывания своих преступных действий. "Это все он (Путин - УНИАН) назвал какой-то операцией. Он такой "путешественник" в каких-то кровавых названиях - придумывает названия, чтобы оправдывать свои действия", - отметил Зеленский. При этом он напомнил о депортации украинских детей, которых очень важно вернуть в Украину.

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Он также напомнил, что уже на сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за это преступление. "На сегодня он террорист, потому как и о чем говорить? Террорист, который, извините, что и не держит слова", - добавил президент Украины.

Трибунал для России и Беларуси - исторические решения ПАСЕ и МУС

19 января Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

В резолюции говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которой Россия ведет войну против Украины.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию о создании спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала была предложена Гаага.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за причастности к депортации детей из Украины во время войны.

Ордер обязывает 123 страны-участника Римского устава арестовать Путина и Львовой-Беловой в случае появления на их территории и выдать Гааге. Впрочем, некоторые страны уже пытаются найти пути, чтобы избежать выполнения решения МУС. Например ЮАР, визит Путина к которой ожидался в августе во время саммита БРИКС.

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