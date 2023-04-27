Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которой признается, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида.
"Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге - на сессии ПАСЕ. Принята резолюция, которой определяется, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", - заявил он во время традиционного вечернего видеообращения.
По мнению президента, депортация Россией украинских детей - это один из вполне продуманных элементов ее попытки стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев.
"Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками, - именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", - сказал он.
Зеленский напомнил, что сегодня первая леди Украины Елена Зеленская обращалась в ПАСЕ именно по теме депортации детей.
"Наши парламентарии и дипломаты хорошо поработали. И на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России", - добавил глава государства.
По словам президента, украинской власти известны данные почти 20 тысяч детей, которых Россия незаконно вывезла с украинских территорий.
"Но очевидно, что это лишь часть значительно более масштабных преступных действий. Таких детей может быть значительно больше", - добавил Зеленский.
Резолюция ПАСЕ о депортации украинских детей
Как сообщал УНИАН, ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию сегодня, 27 апреля.
В документе отмечается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.
ПАСЕ также приветствовала решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, Ассамблея признала белорусского диктатора Александра Лукашенко причастным к геноциду украинцев.
Справка УНИАН. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ должен начать работу в Гааге летом.