Президент назвал это решение важным политическим результатом и подчеркнул, что оно поможет глобальной работе по привлечению России и Путина в частности к ответственности за геноцидную политику против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которой признается, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида.

"Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге - на сессии ПАСЕ. Принята резолюция, которой определяется, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", - заявил он во время традиционного вечернего видеообращения.

По мнению президента, депортация Россией украинских детей - это один из вполне продуманных элементов ее попытки стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев.

Видео дня

"Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками, - именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", - сказал он.

Зеленский напомнил, что сегодня первая леди Украины Елена Зеленская обращалась в ПАСЕ именно по теме депортации детей.

"Наши парламентарии и дипломаты хорошо поработали. И на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России", - добавил глава государства.

По словам президента, украинской власти известны данные почти 20 тысяч детей, которых Россия незаконно вывезла с украинских территорий.

"Но очевидно, что это лишь часть значительно более масштабных преступных действий. Таких детей может быть значительно больше", - добавил Зеленский.

Резолюция ПАСЕ о депортации украинских детей

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию сегодня, 27 апреля.

В документе отмечается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

ПАСЕ также приветствовала решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, Ассамблея признала белорусского диктатора Александра Лукашенко причастным к геноциду украинцев.

Справка УНИАН. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ должен начать работу в Гааге летом.

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