Лукашенко причастен к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала беларуского диктатора Александра Лукашенко причастным к геноциду украинцев.

Гончаренко написал, что ПАСЕ поддержала его правку к резолюции ассамблеи про признание Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

"Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который ведет Россия в Украине", - пишет депутат.

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Деятельность Лукашенко против Украины - детали

Власти Беларуси помогают Российской Федерации похищать украинских детей. Более тысяч маленьких украинцев приедут в лагерь в Минской области.

Незаконное перемещение детей из Украины проходит по поручению Александра Лукашенко. Запланировано три "весенние смены", в рамках которых в Беларусь вывезут более тысячи детей и подростков из Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.