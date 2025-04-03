Одна из ключевых дискуссий - это гарантии безопасности для Украины, отметил Зеленский.

Приоритет для Украины во время переговоров - это сильная армия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

"Это "красная линия" - никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем была в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что еще одной красной линией является признание оккупированных территорий российскими.

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"В любом случае это временно оккупированные территории. Справедливый мир тогда, когда все территории вернутся. Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем - я думаю, что наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь. Потому что война не может быть столько. Поэтому мы будем делать все, чтобы восстановление территориальной целостности Украины состоялось для нас, это важные вещи", - добавил Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, еще одним из главных вопросов для Украины относительно переговоров являются гарантии безопасности.

"Пока что с НАТО сложно. Но все равно со стола этот вопрос пока никто не убирает. По крайней мере мы говорим о том, что если это даже сейчас кто-то не хочет поддерживать - посмотрим, что будет в будущем. Но важно, чтобы мы имели соответствующие гарантии, похожие на НАТО, пока мы не в Союзе. Это говорится о контингенте и об усилиях наших партнеров, на которых мы можем рассчитывать", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне ряд западных СМИ сообщили о том, что переговоры об окончании войны в Украине происходят с задержкой. В частности в Reuters пишут, что в администрации Трампа уже не верят в скорое окончание войны. Журналисты также отмечают, что Белый дом рассматривает новые способы давления на Украину и РФ.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что у Украины и РФ похожая тактика в отношении Трампа, ведь желание президента США закончить войну противоречит подходам обеих стран. Отмечается также, что обе стороны не выполняют все требования США.

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