Ранее Стубб призывал жителей Финляндии морально подготовиться к тому, что рано или поздно отношения с Россией начнут восстанавливаться.

Хотя бы один европейский лидер должен говорить с РФ. Именно такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает MTV Uutiset.

Он поделился, что члены "коалиция желающих" согласились, что необходимо поддерживать диалог с Россией. Тем не менее это не обязательно делать всем европейским странам.

По словам Стубба, лучше всего, чтобы с российским диктатором Владимиром Путиным говорили лидеры Франции или Великобритании, которые возглавляют "коалицию желающих".

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В издании напомнили, что президент Финляндии также ранее говорил о том, что его страна должна морально подготовиться к тому, что рано или поздно отношения с Россией начнут восстанавливаться.

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Напомним, что 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". В нем участвовали президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, а также генсек НАТО.

Участники встречи обсуждали продолжение поддержки Украины, а также усиление Сил обороны Украины и оборонно-промышленного комплекса страны.

Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступала с предложением по "коалиции желающих". Она призвала пригласить на следующую встречу представителей США.

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