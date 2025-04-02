Украина и Россия, похоже, рассчитывают, что Трамп скорее потеряет терпение к другой стороне, пишет издание.

Стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну в Украине дипломатическими методами противоречит осторожным подходам Украины и России. Последние же, похоже, рассчитывают, что Трамп скорее потеряет терпение к другой стороне. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что дипломатические маневры и России, и Украины свидетельствуют об их попытках не выполнять полностью требования США. Украина хочет закончить войну, не капитулируя перед Россией и одновременно не уступив своей экономической независимостью путем подписания навязанного Штатами соглашения о полезных ископаемых.

Между тем Россия любой ценой хочет доминировать над Украиной и препятствовать ее интеграции с Западом. Она всеми способами сначала затягивала переговоры с США, а недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не может принять предложение Штатов о развязывании войны, мол, не рассматриваются "первопричины" войны.

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Киеву остается надеяться, что со временем администрация Трампа поймет несерьезность отношения к миру РФ и потеряет терпение в отношении Путина, отметил бывший посол США в Польше, сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид.

"Время может работать на Украину, если Трамп будет продолжать стремиться к быстрой сделке, а Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) будет препятствием. Если Трамп решит, что его обманули, он может плохо отреагировать", - сказал экс-посол.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратил внимание, что РФ постоянно тормозит переговоры, в отличие от Украины.

"Они (Украина, - ред.) согласились со всем, что предложил Трамп по прекращению огня, включая морское прекращение огня, которое не очень в интересах Украины", - отметил Хербст.

Российская же сторона, говорит он, наоборот, неоднократно затормаживала процесс. В ответ на предложение США о всеобъемлющем прекращении огня РФ заявила, что сначала нужно решить много вопросов. Что касается Черноморского перемирия, то у Путина сказали, что будут придерживаться условий только после снятия некоторых санкций.

Отмечается, Трамп уже признал, что Путин, похоже, тянет время, и пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть. При этом, отмечается, пока что Россия ничего не заплатила за свое промедление.

Тем временем США давит на Украину с подписанием соглашения о полезных ископаемых. Как отметил директор Центра международных исследований в Одессе Владимир Дубовик, Киев оказался перед дилеммой: заключить соглашение и надеяться, что оно не будет выполнено в будущем, или отказаться от него и вызвать гнев Белого дома.

"Похоже, что все возможные кнуты зарезервированы для Киева, а пряники для Москвы", - подытожил Дубовик.

Переговоры по прекращению войны в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, ключевой переговорщик Путина Кирилл Дмитриев поедет в США для переговоров с представителями администрации Трампа. По информации CNN, Дмитриев и спецпредставитель США Стив Уиткофф проведут переговоры по укреплению отношений между двумя странами, а также по окончанию войны против Украины.

Ранее в Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пояснил, что США не учитывают "главное требование" РФ по обеспечению мира в войне с Украиной - устранение первопричин этого конфликта. Поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде, сказал он.

Отмечалось, что Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ. По мнению президента США, российский диктатор тянет время. Корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих, ссылаясь на знакомый с переговорами источник, сообщила, что администрация США планирует "агрессивное применение санкций", в том числе и против российского "теневого флота".

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