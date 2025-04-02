В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев.
Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомых с этими обсуждениями чиновников. Они разрабатывают новые планы давления как на Российскую Федерацию, так и на Украину, поскольку срыв "миротворческих" усилий Трампа стал бы для него анафемой.
Чиновники несколько недель в частных разговорах жаловались на украинское сопротивление соглашению о полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров, однако в последние дни все больше разочаровываются в Москве:
"Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Государственного департамента признали, что президент России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение, и обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если таковые вообще возможны".
По мнению одного из источников, речь идет о возможности введения против Российской Федерации новых пошлин и санкций.
Трамп недоволен Путиным и Зеленским
Как сообщал УНИАН, недавно президент США выразил недовольство действиями как кремлевского правителя, так и президента Украины.
Трамп объявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, если Москва не будет способствовать достижению мирного соглашения. Также он разочарован нежеланием Киева заключать соглашение о добыче полезных ископаемых.
Напомним, Украина согласилась на предложенное Вашингтоном безусловное прекращение огня, а в Москве постоянно выдвигают новые условия.