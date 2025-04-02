Белый дом рассматривает новые средства давления на Украину и Россию.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомых с этими обсуждениями чиновников. Они разрабатывают новые планы давления как на Российскую Федерацию, так и на Украину, поскольку срыв "миротворческих" усилий Трампа стал бы для него анафемой.

Чиновники несколько недель в частных разговорах жаловались на украинское сопротивление соглашению о полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров, однако в последние дни все больше разочаровываются в Москве:

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"Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Государственного департамента признали, что президент России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение, и обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если таковые вообще возможны".

По мнению одного из источников, речь идет о возможности введения против Российской Федерации новых пошлин и санкций.

Трамп недоволен Путиным и Зеленским

Как сообщал УНИАН, недавно президент США выразил недовольство действиями как кремлевского правителя, так и президента Украины.

Трамп объявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, если Москва не будет способствовать достижению мирного соглашения. Также он разочарован нежеланием Киева заключать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Напомним, Украина согласилась на предложенное Вашингтоном безусловное прекращение огня, а в Москве постоянно выдвигают новые условия.

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