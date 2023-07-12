Решение о ее исключении примут на ближайшем заседании фракции.

В "Слуге народа" приостановили членство во фракции депутата Людмилы Марченко, которую задержали по подозрению во фракции во взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил председатель фракции в парламенте Давид Арахамия.

"Как и обещали: членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено", - отметил он.

По словам Арахамии, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

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Взяточничество Марченко - детали

Ранее правоохранители заявили о разоблачении помощника нардепа на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", что фактически предоставляет разрешение на пересечение границы.

НАБУ и САП провели неотложный обыск у помощника, а также у самой нардепа на Тернопольщине. Впоследствии им обоим сообщили о подозрениях.

По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы.

В частности, нардеп обещала за взятку в 5,3 тысяч долларов свое содействие в получении разрешения на выезд из Украины якобы для перевозки гуманитарного груза.

Впоследствии в НАБУ опубликовали забавное видео, как Марченко поняв, что скоро ее дом будут обыскивать, бегает по заднему двору и ищет место, чтобы спрятать взятку. Так и не найдя его, депутат перебросила деньги через забор, где их и обнаружили правоохранители.

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