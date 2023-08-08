Нардепа и двух его сообщников разоблачили "на горячем" во время получения первой части взятки в сумме $85 тысяч.

На получении неправомерной выгоды разоблачен действующий народный депутат Украины и два его сообщника, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По предварительной версии следствия, нардеп вместе с сообщниками получил первую часть средств в сумме 85 тысяч долларов США от частного предпринимателя якобы за передачу в аренду государственных земель.

В САП отметили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Детали обещают позже.

Служба безопасности Украины в то же время информирует, что действующего нардепа разоблачили на масштабной коррупции - на "продаже" земли Национальной академии аграрных наук.

"Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США", - указано в сообщении СБУ.

Как сообщается, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате от партии "Слуга народа" Анатолии Гунько.

Скандалы во фракции "Слуга народа"

Как сообщал УНИАН, в начале года из парламентской фракции "Слуга народа" был исключен скандально уже известный нардеп Николай Тищенко. В том же месяце глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева ("Слуга народа") "в связи с его смертью" - чиновник из Херсонской области перешел на сторону оккупантов после российского вторжения в Украину.

В июле Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Юрия Аристова (эта же фракция). Он сам написал заявление после скандала с его отдыхом на Мальдивах во время войны.

В прошлом месяце в "Слуге народа" приостановили членство во фракции депутаты Людмилы Марченко, которую задержали по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении влиянием.

31 июля стало известно, что нардеп Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Он почти полгода не приходил на заседания в Верховную Раду Украины, но его заметили на отдыхе на Кипре.

Сегодня, 8 августа, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил сложить мандат нардепу Богдану Торохтию, который во время военного положения уехал на отдых в Болгарию.

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