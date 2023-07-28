Журналисты выяснили, что за границей семья Холодова развивает бизнес.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уехал из Украины, как и скандальный Юрий Аристов, в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Об этом сообщает Радио Свобода из ссылки на расследование проекта "Схемы".

Журналисты отмечают, что полгода Холодов не посещает заседания Верховной Рады и не голосует. При этом сообщается, что нардеп находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где имеет семейное имение. Также журналисты выяснили, что Холодов за границей развивает семейный бизнес – его жена стала совладельцем салона красоты в Вене.

Согласно данным источников "Схем", последний раз Андрей Холодов был в Украине 21 января 2023 года и в 10 утра этого дня он выехал через пункт пропуска "Порубное" (Черновицкая область, на границе с Румынией) на автомобиле Mercedes GLS 450. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Андрей Холодов 12 раз выезжал из Украины.

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"Схемы" сообщают, что по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го года он находился на Кипре. Именно там были ранее журналисты обнаружили в собственности семьи Холодовых поместье - вблизи побережья в городе Лимасол.

Отмечается, что, согласно данным на сайте Верховной Рады, Андрей Холодов ни разу не голосовал в парламенте от 21 января 2023 года. При этом он дистанционно посещает заседания Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по видеосвязи.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Схемам" отметил, что он не знает, где Холодов.

"Мне неизвестно, где находится депутат Андрей Холодов. В сессионном зале, по крайней мере последних несколько заседаний, я его не видел... относительно командировок пока выглядит так, что за последнее время едва ли не с начала года ему не выдавались командировки, но точную информацию может предоставить аппарат ВР", – подчеркнул Корниенко.

В Аппарате ВР "Схемам" сообщили, что в 2023 году отпуска народному депутату Украины Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись и начиная с 21 января любые выплаты ему не осуществлялись.

Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова развивает бизнес. Отмечается, что в конце декабря 2022-го года жена нардепа Екатерина Шаховская приобрела долю в салоне красоты LA Salute Sport&Beauty в Вене. Согласно данным коммерческого реестра Австрии, эту долю ей за 17,5 тысяч евро наличными переуступил владелец салона Валентин Згурский. В документе Екатерина Шаховская указала адресом поместье в элитном районе Вены, которое "Схемы" обнаружили в собственности семьи еще в 2019 году. Дом стоимостью в 6 миллионов евро был оформлен на жену Холодова, которая позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука – предателя, соучредителя уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Журналисты отмечают, что в Вене расположен и салон свадебных и вечерних платьев, который также принадлежит жене Холодова.

В "Схемах" отмечают, что Андрей Холодов на неоднократные звонки и сообщения журналистов не ответил, ему отправили письмо с вопросами на почту депутата.

Кто такой Андрей Холодов -детали

Как известно, Андрей Холодов избирался в парламент Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 22. В парламенте он занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По данным движения Честно, Андрей Холодов вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования Андрей Холодов пропустил 42% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

В октябре 2020-го Холодо был на свадьбе пасынка кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Скандалы с депутатами "Слуги народа"

27 июля Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова по приложенному им заявлению. Он несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу, во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане.

28 июля Аристов получил меру пресечения от Печерского районного суда города Киева в виде личного обязательства. В ГБР отмечают, что Аристов подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на Мальдивах.