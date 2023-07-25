Арахамия заявил, что будут истребованы все документы по командировкам и проверена вся информация.

Во фракции "Слуга народа" проверяют информацию о отдыхе народного депутата Украины Юрия Аристова на частном острове Итхаафуши на Мальдивах.

Об этом сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия в Telegram, в ответ на расследование журналистов "Следствия.Инфо", относительно якобы шикарного отдыха члена этой фракции, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"По ситуации с Аристовым инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции", - написал Арахамия.

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При этом отмечает, что будут истребованы все документы по командировкам и проверена вся информация.

"В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", - сообщил Арахамия.

Журналисты "Следствия.Инфо" сообщают, что нардеп Аристов отдыхал в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. В материале сказано, что стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, в соответствии с ценами на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривень за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривень за виллу с двумя спальнями и бассейном. Также в отеле есть позиция за более миллиона гривень за одну ночь - с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. При этом журналисты отмечают, что неизвестно в какой именно вилле отдыхал народный депутат из Украины.

Журналисты отмечают, что не смогли получить ответы от Аристова и его пресс-секретаря по этому поводу. Они связались с женой нардепа Мариной Аристовой, яяка сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя".

Журналисты "Следствия.Инфо" проанализировали последнюю декларацию политика за 2020 год - доход семьи составил чуть более 9-ти миллионов гривен. Кроме того, у жены депутата - Марины Аристовой, бывшей ведущей и нынешней мотивационной ораторши - был Porsche Macan R4 II 2019 года, а нардеп арендовал Range Rover 2019 года. Согласно информации Главного сервисного центра МВД, сейчас Юрий Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.

Юрий Аристов - что о нем известно

Как известно, Юрий Аристов был избран в Верховную Раду Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 42. От фракции он был избран заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кабинет Министров Украины, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено в действие Указом президента Украины от 23 января 2023 года внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Согласно этим изменениям, выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных за соответствующими органами работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.