На дорогой курорт народный избранник сумел попасть по дороге из официальной командировки в Литву.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова по личному заявлению после скандала об отдыхе его с семьей на дорогом курорте во время войны. За такое решение проголосовали 320 народных депутатов Украины.

Юрий Аристов был членом фракции "Слуга народа" и заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Аристов написал заявление после того как в СМИ была обнародована информация о его отдыхе на дорогом курорте на Мальдивах.

Отдых Аристова на Мальдивах - что известно о скандале

Как сообщал УНИАН, на днях было обнародовано журналистское расследование об отдыхе нардепа Юрия Аристова, который избирался в парламент 42 номером по списку партии "Слуга народа", в 5-звездочном отеле на частном острове Итхаафуши на Мальдивах. Там проживание за сутки может стоить от 100 тысяч гривен до более миллиона гривен

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Аристов воспользовался официальной командировкой от Верховной Рады в Литву. По его словам, при возвращении после командировки домой нардеп никого не предупреждая, уехал со своей семьей в дорогостоящий отпуск, когда люди гибнут на фронте.

В Генпрокуратуре сообщили, что начато уголовное производство по факту законности выезда Аристова за границу. Проверяется факт законности его выезда на отдых в Мальды несмотря на запрет выезда за границу должностным лицам. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог).

25 июля Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.

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