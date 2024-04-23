В состав преступной группы, которую возглавлял действующий министр, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра.

Детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями в Сумской области общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.

Как сообщила пресс-служба САП, в состав преступной группы, которую возглавлял бывший председатель аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов.

Отмечается, что сейчас по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн бывшему председателю аграрного комитета Рады - действующему министру.

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В САП проинформировали, что ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, продолжается вручение подозрений другим участникам схемы.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017 году владелец ряда сельскохозяйственных компаний, который впоследствии стал народным депутатом IX созыва и возглавил аграрный комитет Рады, в сговоре с председателем Госгеокадастра и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине. Для реализации схемы, ее участники сначала обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Что в дальнейшем стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями. Чтобы исключить передачу земли посторонним лицам ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. При этом земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

По данным следствия, реализация этой схемы в 2017-2021 годах привела к завладению 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 млн грн.

Кроме того, лица предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако благодаря своевременным действиям САП и НАБУ на земли был наложен арест.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Министр аграрной политики

Сейчас должность министра аграрной политики и продовольствия занимает Николай Сольский. 21 июля 2019 года он был избран народным депутатом. 29 августа 2019 года избран председателем Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в Верховной Раде IX созыва.

24 марта 2022 года Верховная Рада назначила Сольского министром аграрной политики и продовольствия.

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