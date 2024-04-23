По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которому НАБУ сообщило о подозрении, заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром.

"События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время когда я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", - заявил он, пишет Минагрополитики.

По словам Сольского, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

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"Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ. Со своей стороны гарантирую максимальную открытость для установления истины, но и в этом нет необходимости - все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов", - отметил чиновник.

Подозрение Сольскому - что известно

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями в Сумской области общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.

В состав преступной группы, которую возглавлял бывший председатель аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов.

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн бывшему председателю аграрного комитета Рады - действующему министру.

Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия 24 марта 2022 года.

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