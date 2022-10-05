Правоохранители устанавливают местонахождение парламентария, уже проведено более 20 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Народному депутату Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. При этом фамилия нардепа не называется, но из размещенного фото, где заблестело лицо, видно, что это Кузьмин.

"Исполняющим обязанности генерального прокурора подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, народный депутат накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети, сети Интернет и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

"С марта 2021 года по март 2022 годов подозреваемый озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и в Телеграмм-канале информацию, которая имела пропагандистский характер. Таким образом он формировал в обществе антиукраинский настрой и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили в ОГУ.

Правоохранители устанавливают местонахождение народного депутата, уже проведено более 20 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Запрет ОПЗЖ

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрет пророссийских политических партий. Среди запрещенных партий, в частности, "ОПЗЖ".

В августе народный депутат Ренат Кузьмин, который входил во фракции "ОПЗЖ", попросил исключить его из состава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики за "узурпацию власти" в Украине.

При этом он не написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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