Следствие установило, что он получил более 0,5 млн долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ.

Сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что народный депутат за период 2019-2022 год получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины. В частности – за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

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На сегодня ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

"Несмотря на то, что нардеп скрывается от следствия, принято решение об объявлении его в розыск. Также, следственным судьей Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения ходатайства, согласованного Генеральным прокурором, вынесено постановление о разрешении на задержание указанного лица", – говорится в сообщении САП.

В сообщении Национального антикоррупционного бюро в Telegram также размещена информация об объявлении в розыск народного депутата Андрея Деркача.

"В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупции в корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но нацелены они были на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Через три года спустя НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "подзаработал" на этом 567 тысяч долларов США. Отныне этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в июне Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ (ГРУ РФ), в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Она должна была помогать врагу в захвате Украины.

В мае 2020 года Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить "шокирующими фактами".

16 сентября Деркач обнародовал очередную порцию записей. В августе прошлого года Деркач попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

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