Использование западных "экспертов" - элемент информационно-психологической операции врага.

Русские продолжают подкупать западных экспертов, чтобы заставить Украину пойти на уступки Путину. Среди них - итальянский генерал Леонардо Трикарико.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии продвигает кремлевский нарратив о величии России и снова прибегает к ядерному шантажу мира.

Итальянец призывает Евросоюз отказаться от "безумной идеи выиграть войну в Украине", поскольку помощь ВСУ может спровоцировать РФ на применение оружия массового поражения.

В течение нескольких недель слова "эксперта" с призывом западных стран склонить Украину к переговорам с РФ тиражируют итальянские и американские медиа.

Трикарико возлагает на Украину ответственность за продолжение войны. Риторика "эксперта" сводится к тому, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на уступки агрессору.

"Предупреждаем! Использование западных "экспертов" - элемент информационно-психологической операции врага, который пытается склонить Украину к переговорам на условиях частичной капитуляции и потери части своих территорий", - сообщает Центр.

Как писал УНИАН, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее будут нужны уступки. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в ответ назвал Киссинджера "давосским паникером".

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