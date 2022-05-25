Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером".

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки.

Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph.

По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером".

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "Давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", - написал он в Twitter.

Как известно, Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не может вернуться к привычному ведению дел с РФ после ее преступлений в Украине.

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