Глава МИД отметил, что Россия прибегает к шантажу, когда заявляет, что разблокирует украинские порты, если введенные против РФ санкции будут отменены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал политическими извращенцами тех, кто упрекает Украину за продолжение борьбы против российского вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в публичном интервью ведущей телеканала CNBC (США) Хэдли Гэмбл в Давосе, которое транслировалось в социальной сети Facebook.

В частности, его попросили прокомментировать ситуацию, что если президент США Джо Байден называет президента РФ Владимира Путина военным преступником, то некоторые представители стран Ближнего Востока, Индии и некоторых других, которые не относятся к Западу, могут упрекать президента Украины Владимира Зеленского за продолжение войны.

"Кто-то должен быть политическим извращенцем, чтобы возлагать вину на Украину за продолжение борьбы против страны, которая атаковала ее, против армии, которая совершила неописуемые зверства в Украине, и против страны, которая по сути бросила вызов всему мировому порядку, основанному на правилах", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, и которая имеет ядерное вооружение, напала на суверенную Украину без всякого веского основания, и пытается разрушить Украину и отрицает ее право на существование.

Также Кулеба отметил, что Россия прибегает к шантажу, когда заявляет, что разблокирует украинские порты для экспорта сельскохозяйственной продукции на глобальный рынок, если введенные против России санкции будут отменены. "Это четкий шантаж... Если кто-то идет на это, я думаю, что у этого человека есть проблемы. И мы не должны тратить слишком много времени, чтобы пытаться понять, почему человек отстаивает такую позицию", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что продолжение широкомасштабного наступления оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе свидетельствует об их отказе вести сейчас переговоры о прекращении войны.

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