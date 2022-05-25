Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал политическими извращенцами тех, кто упрекает Украину за продолжение борьбы против российского вторжения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в публичном интервью ведущей телеканала CNBC (США) Хэдли Гэмбл в Давосе, которое транслировалось в социальной сети Facebook.
В частности, его попросили прокомментировать ситуацию, что если президент США Джо Байден называет президента РФ Владимира Путина военным преступником, то некоторые представители стран Ближнего Востока, Индии и некоторых других, которые не относятся к Западу, могут упрекать президента Украины Владимира Зеленского за продолжение войны.
"Кто-то должен быть политическим извращенцем, чтобы возлагать вину на Украину за продолжение борьбы против страны, которая атаковала ее, против армии, которая совершила неописуемые зверства в Украине, и против страны, которая по сути бросила вызов всему мировому порядку, основанному на правилах", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД напомнил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, и которая имеет ядерное вооружение, напала на суверенную Украину без всякого веского основания, и пытается разрушить Украину и отрицает ее право на существование.
Также Кулеба отметил, что Россия прибегает к шантажу, когда заявляет, что разблокирует украинские порты для экспорта сельскохозяйственной продукции на глобальный рынок, если введенные против России санкции будут отменены. "Это четкий шантаж... Если кто-то идет на это, я думаю, что у этого человека есть проблемы. И мы не должны тратить слишком много времени, чтобы пытаться понять, почему человек отстаивает такую позицию", - подчеркнул Кулеба.
Ранее Кулеба заявлял, что продолжение широкомасштабного наступления оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе свидетельствует об их отказе вести сейчас переговоры о прекращении войны.