Президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение визового режима с Россией. Лидер государства положительно отреагировал на соответствующую петицию.

Об этом говорится в ответе президента, опубликованном на его официальном сайте.

Зеленский поблагодарил всех граждан Украины, которые подписывали эту петицию, за их активную позицию.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил Зеленский.

Он добавил, что премьер-министру Денису Шмыгалю было направлено соответствующее письмо с просьбой проработать данный вопрос.

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