Министр отметил, что переговоры о предоставлении этого вооружения были самыми сложными.

Предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который свидетельствует, что еще одно табу на поставки оружия ВСУ снято.

Об этом завил в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что решение по Patriot не было просто очередным решением.

"С первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала", - пояснил министр.

Кулеба выразил мнение, что другие темы по вооружению будут не сложнее Patriot. Министр признал, что переговоры по этому типу вооружения были самыми тяжелыми.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни один за одним", - прокомментировал он.

Как отметил Кулеба, система Patriot - очень сложная и дорогая технология. "Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее историю с Patriot", - сказал он.

Министр добавил, что, что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решение США. "Так было с артиллерией, когда американцы дали – они дали, так было с Хаймарсами. То же самое будем сейчас делать с Patriot, американцы дали – будем с другими говорить", - отметил министр.

Передача систем Patriot Украине

21 декабря в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него войдут и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина работает с Соединенными Штатами Америки над выделением дополнительных ЗРК Patriot. В Конгрессе после визита президента Владимира Зеленского активизировался процесс принятия решений в пользу нашего государства.

При этом аналитик исследовательского института имени Катона Джордан Коэн считает, что украинские военнослужащие смогут начать использовать предоставленные США комплексы ПВО Patriot не ранее конца весны 2023 года.

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