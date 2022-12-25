Обучение работе с этой системой продлится несколько месяцев.

Аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн считает, что украинские военнослужащие смогут начать использовать предоставленные США комплексы ПВО Patriot не раньше конца весны 2023 года.

В интервью журналу Newsweek он рассказал, что обучение работе с этой системой продлится несколько месяцев.

"Я считаю, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев, и из-за ограниченных поставок и расходов я не уверен, что они (системы Patriot, – ред.) будут использованы, по крайней мере, успешно до конца весны 2023 года", – пояснил эксперт.

Видео дня

По словам Коэна, по понятным причинам использование боеприпасов Украиной опережает поставки, по крайней мере для некоторых систем. Однако с Patriot в этом вопросе будет сложнее.

"С Patriot, учитывая отсутствие в свободном доступе ракет, их нельзя тратить", – отметил он.

Коэн отметил, что у США нет "тонны PAC 2 и PAC 3 (ракеты – ред.), которые просто валяются", чтобы отправить в Украину, добавив, что "как только батарея и ракеты будут отправлены, США их не вернут".

Предоставление систем Patriot Украине

В среду, 21 декабря 2022 года, государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Передача этих систем в Украине стала причиной того, что президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил число заявлений, направленных на отказ Запада от помощи Украине. Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что глава Кремля стал истерически обвинять Вашингтон в "затягивании войны".

23 декабря стало известно, что в Вооруженных силах Украины утвердили список военных, которые будут учиться работе по ПВО Patriot. Обучение будет проходить в одной из стран НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: