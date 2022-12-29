Кремль продолжает представлять передачу США Украине системы Patriot как "эскалацию российско-американских отношений".

Кремль продолжает систематически отрицать украинский суверенитет и повторять, что РФ не намерена вести переговоры с властями Украины.

Как отметили эксперты Института изучения войны (ISW), Кремль продолжает представлять передачу США Украине систем противовоздушной обороны Patriot как "эскалацию российско-американских отношений".

В институте предположили, что это указывает на то, что Кремль больше обеспокоен влиянием, которое окажет это вооружение на ход войны в Украине, чем опасениями относительно вероятных наступательных действий Украины против самой РФ с использованием западных систем.

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"Это наблюдение стоит рассмотреть в контексте западных дискуссий о предоставлении Украине западных танков, систем дальнего радиуса действия и других средств", – пояснили эксперты.

Аналитики ISW прогнозируют, что Путин не будет стремиться в это время вступать в военный конфликт с НАТО в ответ на поставку любой из западных военных систем Украине.

Кроме этого, как отметили эксперты, Кремль утвердил дополнительные средства на развитие оборонных укреплений и пытается укомплектовать личным составом фортификационные сооружения в приграничных районах РФ и на оккупированной территории Украины.

ЗРК Patriot для ВСУ

В рамках визита президента Зеленского в Вашингтон США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $1,85 млрд. Он включает батарею систем ПВО Patriot.

Как заявили в Пентагоне, обучение бойцов ВСУ применению этих ЗРК должно начаться "очень скоро" и продлится несколько месяцев.

Командующий ВС ВСУ уже сформировал списки людей, которые будут тренироваться использовать системы ПВО Patriot.

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