Украине предоставят ЗРК, боеприпасы и другое вооружение.

В новом пакете военной помощи Украине от США на сумму 1,85 миллиарда долларов предполагается предоставление батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

Американская журналистка Лара Селигман опубликовала список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи. Отмечается, что Украине передадут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.

В рамках помощи на 1 миллиард долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot Украине передадут:

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боеприпасы для HIMARS;

500 высокоточных артснарядов 155 мм;

10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;

по 10 минометов 60 и 82 мм;

37 авто с защитой от мин Cougar;

120 броневиков HMMWV;

шесть бронированных грузовиков;

ракеты HARM;

высокоточное авиационное вооружение;

более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы;

средства и прицелы ночного видения;

тактические защищенные средства связи;

броню.

В то же время на дополнительные 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, Украина получит:

45 тысяч артснарядов 152 мм;

20 тысяч артснарядов 122 мм;

50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";

100 тысяч танковых снарядов 125 мм;

терминалы спутниковой связи SATCOM.

Кроме того, в этот пакет войдет финансирование для обучения украинских защитников и поддержания военного оборудования в боевом состоянии.

Военная помощь США Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на миллиарды долларов.

По данным СМИ, во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским повторно будет просить Джо Байдена и его команду предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Кроме ATACMS, украинская делегация также будет просить беспилотники Gray Eagle и Reaper.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность расширение своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке России захватить столицу уже в январе. В дополнение к окончательной доработке планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, администрация Байдена также рассматривает возможность отправки других вооружений.

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