В новом пакете военной помощи Украине от США на сумму 1,85 миллиарда долларов предполагается предоставление батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.
Американская журналистка Лара Селигман опубликовала список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи. Отмечается, что Украине передадут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.
В рамках помощи на 1 миллиард долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot Украине передадут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 500 высокоточных артснарядов 155 мм;
- 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;
- по 10 минометов 60 и 82 мм;
- 37 авто с защитой от мин Cougar;
- 120 броневиков HMMWV;
- шесть бронированных грузовиков;
- ракеты HARM;
- высокоточное авиационное вооружение;
- более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы;
- средства и прицелы ночного видения;
- тактические защищенные средства связи;
- броню.
В то же время на дополнительные 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, Украина получит:
- 45 тысяч артснарядов 152 мм;
- 20 тысяч артснарядов 122 мм;
- 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";
- 100 тысяч танковых снарядов 125 мм;
- терминалы спутниковой связи SATCOM.
Кроме того, в этот пакет войдет финансирование для обучения украинских защитников и поддержания военного оборудования в боевом состоянии.
Военная помощь США Украине
С начала полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на миллиарды долларов.
По данным СМИ, во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским повторно будет просить Джо Байдена и его команду предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Кроме ATACMS, украинская делегация также будет просить беспилотники Gray Eagle и Reaper.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность расширение своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке России захватить столицу уже в январе. В дополнение к окончательной доработке планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, администрация Байдена также рассматривает возможность отправки других вооружений.