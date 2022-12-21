В новом пакете помощи от США будут, в частности, ЗРК Patriot / фото US Army

В новом пакете военной помощи Украине от США на сумму 1,85 миллиарда долларов предполагается предоставление батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

Американская журналистка Лара Селигман опубликовала список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи. Отмечается, что Украине передадут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое. 

В рамках помощи на 1 миллиард долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot Украине передадут:

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  • боеприпасы для HIMARS;
  • 500 высокоточных артснарядов 155 мм;
  • 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;
  • по 10 минометов 60 и 82 мм;
  • 37 авто с защитой от мин Cougar;
  • 120 броневиков HMMWV;
  • шесть бронированных грузовиков;
  • ракеты HARM;
  • высокоточное авиационное вооружение;
  • более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы;
  • средства и прицелы ночного видения;
  • тактические защищенные средства связи;
  • броню.

В то же время на дополнительные 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, Украина получит:

  • 45 тысяч артснарядов 152 мм;
  • 20 тысяч артснарядов 122 мм;
  • 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";
  • 100 тысяч танковых снарядов 125 мм;
  • терминалы спутниковой связи SATCOM.

Кроме того, в этот пакет войдет финансирование для обучения украинских защитников и поддержания военного оборудования в боевом состоянии.

Военная помощь США Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение на миллиарды долларов. 

По данным СМИ, во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским повторно будет просить Джо Байдена и его команду предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Кроме ATACMS, украинская делегация также будет просить беспилотники Gray Eagle и Reaper.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность расширение своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке России захватить столицу уже в январе. В дополнение к окончательной доработке планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, администрация Байдена также рассматривает возможность отправки других вооружений. 

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