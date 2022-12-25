После поездки президента Владимира Зеленского в Конгрессе начали активно принимать решения в пользу нашей страны.

Украина работает с Соединенными Штатами Америки над выделением дополнительных ЗРК Patriot. В Конгрессе после визита президента Владимира Зеленского активизировался процесс принятия решений в пользу нашего государства.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона. Дипломат ответила на вопрос касательно отправки дополнительных систем Patriot: "Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом; "Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж — что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы".

По словам Маркаровой, уже есть определенные результаты поездки Зеленского в США. Конгресс начал гораздо активнее принимать решения в пользу нашего государства.

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"Мы уже имеем за сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты — и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", — добавила Маркарова.

ЗРК Patriot для ВСУ: что известно

В рамках визита президента Зеленского в Вашингтон США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $1,85 миллиарда. Он включает батарею систем ПВО Patriot.

Как заявили в Пентагоне, обучение бойцов ВСУ применению упомянутых ЗРК должно начаться "очень скоро" и продлится несколько месяцев. Примерно такие же сроки озвучили в Воздушных силах.

Командующий ВС ВСУ уже сформировал списки людей, которые будут тренироваться использовать системы ПВО Patriot.

На фоне решения США германская оппозиция начала требовать от правительства пойти на аналогичный шаг и передать Украине ЗРК Patriot.

Аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн считает, что с учетом обучения и доставки систем ВСУ смогут применять их не раньше конца весны 2023 года.

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