Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии "Слуга народа".

Отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова была инициирована из-за расхождения во мнениях с монобольшинством партии "Слуга народа".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия эфире одного из телеканалов, пишет УП.

Он рассказал о событиях, которые предшествовали принятию Радой закона об олигархах.

"Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют – "холодная регламентная война". Ну, там маленькие мелочи, которые я даже не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу", - сказал Арахамия.

"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа". Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа", - заявил он.

По его словам, Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии. Такая же участь может постигнуть и членов Кабинета министров.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

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Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Однако 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Впоследствии пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний в Facebook написала, что подписные листы "по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины" готовы, и инициаторы данного процесса могут забрать их и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Автор: Олег Давыгора