Спикер напомнил пункт предвыборной программы действующего президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отставку которого сегодня инициировала "Слуга народа", заявил, что поддерживает пребывание Владимира Зеленского на посту президента в течение одного срока.

Об этом он сказал в интервью УП.

"В предвыборной программе [президента] было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", - сказал он.

Он также допустил наличие людей в окружении Зеленского, которые убеждают его пойти на второй срок.

Отвечая на вопрос о возможности своего баллотирования в президенты в случае досрочных выборов, Разумков, смеясь, сказал: "У нас что, уже объявили выборы? Дайте дожить, вы же сами не понимаете, что сначала будет. На парламентские точно пойду". И добавил, что "пока никуда не готовится".

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Спикер также рассказал о реакции Зеленского на его "внутреннюю оппозиционность". Разумков называет это "иным мнением". "По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии", - говорит он, добавляя, что доходило даже до повышенных тонов, но "не критично".

Второй срок Зеленского: что известно

Ранее президент, комментируя тему второго срока, говорил, что ему не хватит одной каденции на посту президента. "Я подумаю", - сказал он в мае 2020 года, отвечая на вопрос, планирует ли баллотироваться на еще один президентский срок.

Через год Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок в первую очередь зависит от людей.

В августе этого года глава государства отметил, что еще рано говорить о возможном его баллотировании на второй президентский срок, но он хотел бы "кое-какие вещи закончить".

Автор: Юрий Годован