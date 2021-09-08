Нардеп от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", 44-летний Илья Кива, подтвердил, что сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.
Кива в комментарии журналистам сказал, что сдавал экзамен в Закарпатской области, поскольку "совмещал полезное с приятным".
"Я не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня как минимум два высших образования, одно из которых я закончил с красным дипломом", – заявил он.
Собеседник также сказал, что адвокатура для него – это "часть истории, которой хотел для себя овладеть". При этом он добавил, что представителям нынешней власти скоро нужны будут адвокаты, поскольку экономическая ситуация и жизнь людей сильно ухудшается.
На вопросы журналистов, почему именно в Закарпатье он сдавал экзамен, хотя сам проживает в Киеве, Кива ответил, что ему 44 года и он сам может определить, где сдавать экзамен. А потом добавил: "Почему в Закарпатье? Потому что Закарпатье – это край вечно красивой природы, и я совмещал полезное с приятным".
Напомним, 26 апреля в Киеве Илья Кива защитил научную диссертацию в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости и стал кандидатом наук по госуправлению.
В этот же день нардеп поскандалил с журналистами, которые были недовольны тем, что Киву везде сопровождали люди в черном и мешали им работать.
Нардеп утверждал, что возле него были "аспиранты или студенты".
Ранее стало известно, что Кива писал научную работу, которая связанна с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности на примере Украины и государств Евросоюза.