Нардеп, комментируя сдачу экзамена, не упустил шанс похвастаться своим красным дипломом.

Нардеп от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", 44-летний Илья Кива, подтвердил, что сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

Кива в комментарии журналистам сказал, что сдавал экзамен в Закарпатской области, поскольку "совмещал полезное с приятным".

"Я не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня как минимум два высших образования, одно из которых я закончил с красным дипломом", – заявил он.

Собеседник также сказал, что адвокатура для него – это "часть истории, которой хотел для себя овладеть". При этом он добавил, что представителям нынешней власти скоро нужны будут адвокаты, поскольку экономическая ситуация и жизнь людей сильно ухудшается.

На вопросы журналистов, почему именно в Закарпатье он сдавал экзамен, хотя сам проживает в Киеве, Кива ответил, что ему 44 года и он сам может определить, где сдавать экзамен. А потом добавил: "Почему в Закарпатье? Потому что Закарпатье – это край вечно красивой природы, и я совмещал полезное с приятным".

Напомним, 26 апреля в Киеве Илья Кива защитил научную диссертацию в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости и стал кандидатом наук по госуправлению.

В этот же день нардеп поскандалил с журналистами, которые были недовольны тем, что Киву везде сопровождали люди в черном и мешали им работать.

Нардеп утверждал, что возле него были "аспиранты или студенты".

Ранее стало известно, что Кива писал научную работу, которая связанна с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности на примере Украины и государств Евросоюза.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк