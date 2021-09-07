На заседании Совета адвокатов Закарпатья станет понятно, станет ли сам Кива адвокатом.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом пишет Bihus.Info со ссылкой на соответствующую запись в реестре Национальной ассоциации адвокатов Украины в январе 2021 года.

Экзамен на адвоката Кива сдавал в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Согласно законодательству, кандидат после экзамена должен пройти полгода стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.

Читайте такжеПолиция не нашла "состава преступления" в расистских оскорблениях в адрес Беленюка – СМИЛицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т. п) и подготовить отчет.

Отчет кандидата должен заслушать и утвердить Совет адвокатов региона на специальном заседании.

"Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет понятно, станет ли Кива адвокатом. Если это так – он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного постановления и в присутствии представителя Совета адвокатов", – отметила адвокат Bihus.Info Мария Музычка.

В апреле Илья Кива защитил кандидатскую в сфере государственного управления, вызвав возмущение среди педагогов и активной общественности.

Политика поймали на фальсификации справок к научной работе; СМИ заподозрили членов комиссии в недобропорядочности. В июне МОН заявило о проверке диссертации депутата, но о ее результатах до сих пор неизвестно.

Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и Национальную академию внутренних дел по специальности "Право".

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

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Автор: Яна Ставская