Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно защитил диссертацию и получил научную степень, став кандидатом наук по государственному управлению.
Об это сообщает «Страна»
По их данным, «за» выступили все члены научного совета.
Тема научной работы нардепа связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).
Народный избранник защищался в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.
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Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский - доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центр исследований проблем публичного управления".
На вопрос журналистов о том, кем являются люди в черной одежде, которые не давали журналистам подойти к Илье Киве, нардеп ответил, что "это, наверное, аспиранты или студенты».
Научная карьера Ильи Кивы
- 24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук.
- По данным движения Чесно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация «техник-механик»).
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