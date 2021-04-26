По данным СМИ, "за" выступили все члены научного совета.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно защитил диссертацию и получил научную степень, став кандидатом наук по государственному управлению.

Об это сообщает «Страна»

По их данным, «за» выступили все члены научного совета.

Тема научной работы нардепа связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Народный избранник защищался в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.

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Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский - доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центр исследований проблем публичного управления".

На вопрос журналистов о том, кем являются люди в черной одежде, которые не давали журналистам подойти к Илье Киве, нардеп ответил, что "это, наверное, аспиранты или студенты».

Научная карьера Ильи Кивы

24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук.

По данным движения Чесно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация «техник-механик»).

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Автор: Денис Прядко