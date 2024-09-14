Производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, заявил бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

"Не могу сказать много, но мы запустили собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов", - сказал он.

Также отмечается, что под руководством Камышина производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

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"К концу года оно увеличится втрое. Продолжаем ехать дальше", - добавил он.

Производство оружия в Украине - актуальное

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украина смогла существенно нарастить производство оружия. По его словам, в прошлом году производство оружия выросло в три раза.

"И за первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза от 23-го", - заявил Шмыгаль.

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