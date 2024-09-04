Рада уволила министра стратегических отраслей промышленности Камышина

Верховная Рада приняла решение об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, приняв его отставку.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за увольнение министра проголосовали 243 парламентария.
"Несмотря на информацию в СМИ, он не уходит на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить (так как проклятое место)… что тоже хорошо", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что ряд министров, среди которых и Камышин, подали в отставку. Сам он 3 сентября подтвердил это, отметив, что написал заявление на увольнение с должности министра.
"Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", - написал Камышин в своем Telegram.
Сегодня он отметил, что отчитался оборонному комитету за результаты работы на посту министра и попросил депутатов поддержать новую команду.
Деятельность Камышина на посту министра
По данным на сайте КМУ, Камышин родился в 1984 году в городе Черкассы. Получил высшее образование в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" (специалист компьютерных наук) и Международном университете финансов (специалист по финансам).
С августа по октябрь 2021 года был исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога", в 2021-2023 занимал должность председателя правления "Укрзализныци". В марте 2023 года назначен Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Как писал УНИАН, накануне Александр Камышин кратко описал ситуацию в украинском ОПК, заявив, что возможности у нашей страны для разработок оружия есть, однако средств - нет. Однако это не мешает создавать что-то новое, например, дрон-ракету "Паляница". По его словам, из-за нехватки финансирования в 2024 году было произведено вдвое меньше дронов, чем могло бы быть, исходя из мощностей ОПК.
В феврале этого года Камышин заявлял, что потребности украинского фронта больше, чем производственные возможности США и Евросоюза вместе взятых.