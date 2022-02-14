Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц отмечает, что его страна не меняет позицию, что не будет поставлять оружие Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вы знаете отношение Германии к экспорту вооружения", - подчеркнул Шольц.
Канцлер ФРГ добавил, что Германия предоставила много финансовой помощи.
По его словам, Германия является "крупнейшим финансовым донором для Украины, и вопрос этот мы проверяем снова и снова, и как только будут новые результаты - мы вам сообщим".
Также канцлер отметил, что Германия "словом и делом" поддерживает Украину много лет.
"Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. И мы можем вас заверить, что мы будем продолжать эту поддержку", - подчеркнул Шольц.
Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.
Однако глава МИД Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.
19 января Украина обращалась к Министерству обороны ФРГ с просьбой предоставить 100 тысяч шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тысяч шлемов.
В начале февраля украинское посольство в ФРГ вновь обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.
По данным издание Süddeutsche Zeitung, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и тому подобное.
Также, как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставкам), и Украина просит прекратить эти действия. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через NSPA.
Кулеба заявил, что намерен продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.