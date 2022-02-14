При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является одним из крупнейших финансовых доноров мира, она помогает украинской экономике.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц отмечает, что его страна не меняет позицию, что не будет поставлять оружие Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вы знаете отношение Германии к экспорту вооружения", - подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что Германия предоставила много финансовой помощи.

По его словам, Германия является "крупнейшим финансовым донором для Украины, и вопрос этот мы проверяем снова и снова, и как только будут новые результаты - мы вам сообщим".

Также канцлер отметил, что Германия "словом и делом" поддерживает Украину много лет.

"Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. И мы можем вас заверить, что мы будем продолжать эту поддержку", - подчеркнул Шольц.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

Однако глава МИД Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

19 января Украина обращалась к Министерству обороны ФРГ с просьбой предоставить 100 тысяч шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тысяч шлемов.

В начале февраля украинское посольство в ФРГ вновь обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

По данным издание Süddeutsche Zeitung, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и тому подобное.

Также, как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставкам), и Украина просит прекратить эти действия. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через NSPA.

Кулеба заявил, что намерен продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.

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