Закон об 'адских санкциях' против РФ могут принять уже на следующей неделе, – Bloomberg

Ранее были опасения, что рассмотрение документа отложат аж до зимы.

Законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, который в июле одобрил Сенат США, все-таки вынесут на голосование в Палате представителей Конгресса уже на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Законопроект, разработанный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает предоставление президенту США полномочий взимать 100% пошлины с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Таким образом, под удар потенциально попадают Китай, Индия и Турция.

По данным Bloomberg, законопроект будет поставлен на голосование по обычной процедуре, предусматривающей простое большинство голосов для его принятия.

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Издание напоминает, что ранее документ подвергся резкой критике со стороны демократов, которые не в восторге от предоставления Дональду Трампу полномочий вводить таможенные тарифы по собственному усмотрению. Но в конечном итоге руководство Палаты представителей решило вынести законопроект на голосование, поскольку он по-прежнему пользуется поддержкой обеих партий и Белого дома.

Законопроект Линдси Грэма

Как писал УНИАН, в конце июля Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Решение было принято вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии и через несколько часов после похорон самого Грэма в Вашингтоне.

В то же время некоторые американские законодатели остались скептически настроены по отношению к документу. Среди критиков – республиканцы с изоляционистскими взглядами, а также ряд демократов, обеспокоенных предоставлением Трампу дополнительных полномочий в отношении тарифов. Из-за этого возникли опасения, что законопроект могут отложить до периода после выборов, поскольку в ноябре в США состоятся перевыборы половины парламента.

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