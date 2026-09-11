Закон об 'адских санкциях' против РФ могут принять уже на следующей неделе, – Bloomberg

Законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, который в июле одобрил Сенат США, все-таки вынесут на голосование в Палате представителей Конгресса уже на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Законопроект, разработанный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает предоставление президенту США полномочий взимать 100% пошлины с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Таким образом, под удар потенциально попадают Китай, Индия и Турция.
По данным Bloomberg, законопроект будет поставлен на голосование по обычной процедуре, предусматривающей простое большинство голосов для его принятия.
Издание напоминает, что ранее документ подвергся резкой критике со стороны демократов, которые не в восторге от предоставления Дональду Трампу полномочий вводить таможенные тарифы по собственному усмотрению. Но в конечном итоге руководство Палаты представителей решило вынести законопроект на голосование, поскольку он по-прежнему пользуется поддержкой обеих партий и Белого дома.
Законопроект Линдси Грэма
Как писал УНИАН, в конце июля Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Решение было принято вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии и через несколько часов после похорон самого Грэма в Вашингтоне.
В то же время некоторые американские законодатели остались скептически настроены по отношению к документу. Среди критиков – республиканцы с изоляционистскими взглядами, а также ряд демократов, обеспокоенных предоставлением Трампу дополнительных полномочий в отношении тарифов. Из-за этого возникли опасения, что законопроект могут отложить до периода после выборов, поскольку в ноябре в США состоятся перевыборы половины парламента.