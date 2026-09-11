RTX 5090 теперь стоит как игровой ПК: цены на видеокарту взлетели выше €5000

При рекомендованной цене в €2300 базовые версии флагмана Nvidia подорожали примерно в 2,5 раза.

Цены на флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 продолжают расти, несмотря на то что с момента ее выхода прошло около полутора лет. В Германии стоимость самых доступных моделей уже превысила 5000 евро, сообщает VideoCardz.

Сейчас дешевле всего предлагается INNO3D PCI-Ex GeForce RTX 5090 Ichill Frostbite Pro – за 5242 евро (примерно 270 000 грн) при рекомендованной цене в €2300. При этом отдельные модели уже приближаются к отметке €5 500.

Для сравнения, в январе самая доступная RTX 5090 в Германии стоила около €3029. Таким образом, за 8 месяцев минимальная цена выросла примерно на 73%. MSI Ventus 3X OC за тот же период подорожала с €3150 до €5249 – на 67%.

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Разрыв с рекомендованной ценой Nvidia особенно заметен. В прошлом году компания снизила стоимость RTX 5090 Founders Edition в Германии до 2100 евро. Получается, что доступные сейчас кастомные версии стоят почти в 2,5 раза дороже официальной цены. При этом приобрести Founders Edition по РРЦ в рознице практически невозможно.

Одной из причин дефицита называют высокий спрос со стороны компаний, использующих потребительские GPU для задач искусственного интеллекта – подобно тому, как несколько лет назад игровые GeForce скупали майнеры. Похожая ситуация наблюдается и в США, где RTX 5090 несколько недель назад преодолела отметку в 5000 долларов.

Ситуация выглядит особенно необычно для видеокарты, которая находится в середине своего жизненного цикла. Вместо постепенного снижения стоимости флагман Nvidia становится все дороже и это не выглядит кратковременным скачком.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммами, отражающие производительность.

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