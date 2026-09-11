Цены на дизельное топливо в США установили новый исторический рекорд: сколько стоит

Американцы быстро ощутят на себе последствия роста цен.

Цены на дизельное топливо в США впервые в истории превысили 6 долларов за галлон (70,6 грн за литр). Подорожание дизеля повышает риск дальнейшей инфляции в преддверии сезонного пика спроса на топливо, пишет Bloomberg.

Цена в 6 долларов стала средней по стране. Впрочем, в штате Калифорния стоимость дизельного топлива приближалась к 8 долларам за галлон, или 94,2 грн за литр, что уже сопоставимо с украинскими ценами. При этом США традиционно являются одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов, в частности дизеля, в мире.

Последствия рекордно высоких цен на дизельное топливо американцы быстро ощутят на себе – топливо является ключевым фактором, влияющим на цены на продукты питания, стоимость перевозок и строительство. Дизель используется повсеместно – от производства электроэнергии и отопления домов до сельскохозяйственной техники и автопоездов. Спрос также растет в преддверии осени, когда увеличивается потребление топлива для отопления и сельского хозяйства.

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Геополитические потрясения существенно ограничили мировые возможности по производству и транспортировке достаточных объемов этого топлива. На Ближнем Востоке перебои с судоходством через Ормузский пролив и потеря мощностей по переработке нефти ограничили как производство, так и дистрибуцию, в результате чего объемы перевозок топлива остаются значительно ниже довоенного уровня. В России продолжающиеся атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к запрету на экспорт дизельного топлива.

На этой неделе также обострились боевые действия вблизи стратегически важных Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Похоже, что США и Иран готовятся к длительному противостоянию, которое может надолго сохранить высокие цены на энергоносители.

Стоимость дизеля бьет по рейтингам Трампа

Стремительный рост цен представляет особую проблему для Республиканской партии президента Дональда Трампа, ведь до промежуточных выборов осталось чуть больше 50 дней. Этот вопрос может сыграть решающую роль в штате Мэн, где доля домохозяйств, использующих для отопления мазут (или печное топливо), является самой высокой в стране, а также в таких аграрных штатах, как Огайо, Канзас и Айова.

В распоряжении Белого дома осталось немного рычагов влияния для снижения внутренних цен, кроме дальнейшего использования стратегического нефтяного резерва или введения запрета на экспорт. Министр внутренних дел США Даг Бергум, отвечая на вопрос о возможном контроле над экспортом дизельного топлива, отметил, что рассматриваются все варианты. В то же время он указал, что в прошлом подобные меры приводили к росту цен.

Цены на топливо в Украине – главные новости

Топливо в Украине дорожает на протяжении всей недели, и 10 сентября цены на заправках обновили исторические максимумы. Литр дизельного топлива в среднем стоит 93,76 грн.

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует, что дизель уже скоро достигнет отметки в 100 грн за литр. Бензин, в свою очередь, будет стоить 90 грн/литр. В то же время дефицита топлива в Украине, по словам специалиста, не будет.

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