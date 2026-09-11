Нацбанк усилил гривню к евро: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,76 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,56/44,59 грн/долл., а к евро – 51,67/51,69 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 11 сентября снизился на 8 копеек и составлял 44,85 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,35 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 16 копеек и составил 52,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,52 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,70 гривни за доллар, а курс евро подешевел сразу на 30 копеек и составлял 52,05 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

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