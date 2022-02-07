Дмитрий Кулеба отметил, что Германия неоднократно объясняла нежелание поставлять оружие Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжит убеждать Германию с целью получения согласия на поставки в Украину военной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Если бы я потерял надежду по этому или любому другому вопросу, то наверняка я бы не делал свою работу, потому что зачем что-то делать, если ты в это не веришь. Всегда надо заниматься только тем, во что ты действительно веришь и в чем убежден. Поэтому да, вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, которым требуется на это разрешение Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня (с главой МИД Германии Анналеною Бербок - УНИАН)", - сказал он.

Также глава МИД отметил, что будет обсуждать с немецкой коллегой Бербок и другие темы, в том числе те, где Украина и Германия имеют хороший уровень сотрудничества. Но он признал, что существуют и проблемные вопросы, по которым надо работать с Германией.

Кулеба отметил, что Германия неоднократно объясняла нежелание поставлять оружие Украине.

"Мы считаем эти объяснения относительно Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть более широкий простор для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать. Поэтому мы безусловно будем и дальше работать с Германией по этому вопросу", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что отношения Украины с Германией не сводятся исключительно к вопросу поставок оружия, поскольку эти отношения намного шире.

Также глава МИД отдельно добавил, что вопрос оружия для Украины будет подниматься 8 февраля во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

"И так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что когда речь идет об укреплении Украины и украинских Вооруженных сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не затрагиваем", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2021 года федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею поставок оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

18 января канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.