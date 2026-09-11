В Польше расследуют акт вандализма в отношении памятника бойцам УПА: в МИД Украины отреагировали

В МИД Украины возмущены тем, что политические маргиналы не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами павших бойцов после столкновения с подразделениями НКВД.

Компетентные правоохранительные органы Польши расследуют разрушение праворадикальным политиком и его сообщником гранитного обелиска, посвященного памяти солдат УПА, погибших в боях с советским НКВД возле Долобичева. Как сообщает польское издание OKO.press, полиция расследует этот инцидент с 6 сентября.

Разрушенный памятник находится в поселке Белосток. Его установили на месте братской могилы, где в 1946 году были убиты украинцы.

10 сентября праворадикальный депутат Европейского парламента Гжегож Браун обнародовал видео, на котором видно, как он вместе с другим членом своей партии, бывшим офицером полиции, разрушает памятник. Как видно из видео, они умышленно нарушили закон. Для уничтожения памятника в Люблинском воеводстве они использовали топоры и молоты.

Видео дня

Мемориальный комплекс существует с 1990-х годов, а в нынешнем виде – гранитная глыба с высеченными на ней именами погибших – с 2019 года. Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму.

Летом 2026 года его раскрасили баллончиком с краской, а арку, украшавшую камень, срубили. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

"Независимо от тяжелых и трагических страниц нашей общей истории, места захоронений и памятные мероприятия должны оставаться вне политических споров и быть объектами уважения", – говорилось в сообщении.

Как сообщает RMF24, местная прокуратура также расследует обстоятельства разрушения памятника и места захоронения солдат УПА.

В частности, предварительное расследование касается "оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места упокоения погибших в бою с офицерами НКВД" в населенном пункте Бялисток в Долгобичувской гмине.

Прокуратура занимается поиском виновных, а также определяет, было ли совершено преступление.

Следователи установили, что 6 сентября неизвестные злоумышленники "из-за национальности погибших" испортили герб и надписи, высеченные на памятнике, сделав их нечитаемыми. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Замости, прокурор Рафал Кавалец, следователи получили запись с документированием инцидента и опросили свидетелей. Пресс-секретарь добавил, что на данный момент никаких обвинений выдвинуто не было. Он не исключил, что в случае необходимости будет задействована процедура снятия неприкосновенности.

В то же время, как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое поведение отдельных польских политиков является позорным и аморальным и не может вызвать ничего, кроме стыда и осуждения у любого нормального человека.

"Политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучшего, чем воевать с могилами. В то время, когда идет реальная война, представляющая экзистенциальную угрозу как для Украины, так и для Польши", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты ожидают от польских компетентных органов надлежащей правовой оценки этих действий, восстановления поврежденной могилы, а также других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем.

"Украина последовательно выступает за одинаковый принцип по обе стороны границы: украинские места памяти в Польше и польские места памяти в Украине должны быть защищены. Никто не имеет права превращать память и почтение к умершим в цирковое представление для достижения своих политических целей", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты напомнили слова из польской пословицы: "Если нечем привлечь внимание, нужно устроить представление".

Украина и Польша: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно спикер МИД Украины Григорий Тихий отметил, что самый критический момент в украинско-польских отношениях уже позади. В МИД призывают отдельных польских политиков не делать антиукраинских заявлений для достижения собственных электоральных целей.

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