Sony отказалась от новой игры Кодзимы: Bloomberg рассказал, что пошло не так

Компания не хотела вкладывать сотни миллионов долларов в еще одну игру, которая не останется эксклюзивом для PlayStation.

Корпорация Sony решила отказаться от издания новой шпионской игры Хидео Кодзимы – Physint. По данным Bloomberg, причиной стали растущий бюджет проекта, срывы сроков и сомнения в его потенциальной прибыльности.

По словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, одной из причин стали коммерческие результаты двух предыдущих игр Кодзимы, а именно – Death Stranding и ее сиквела Death Stranding 2. Игры банально не оправдали ожиданий PlayStation по выручке.

Второй фактор – неспособность Кодзимы укладываться в сроки. Разработка Physint вышла далеко за рамки выделенных средств, а игра уже пропустила несколько дедлайнов. Причем до релиза игры, по всей видимости, еще как минимум 3-4 года.

Видео дня

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Sony не захотела вкладывать сотни миллионов долларов в новый масштабный проект, который не остался бы пожизненным эксклюзивом консоли. Студия Кодзимы сохраняла за собой права на франшизу и могла выпустить Physint везде, где захочет.

Важную роль мог сыграть и тот факт, что за последние годы Sony покинули многие ключевые руководители, которые тесно сотрудничали с Кодзимой после его ухода из Konami. В 2015 году разработчик основал собственную студию Kojima Productions и заключил долгосрочное партнерство с Sony, результатом которого стали две части Death Stranding.

Уже официально известно, что Кодзима продолжит разработку Physint совместно с Xbox Game Studios – игровым подразделением Microsoft и прямым конкурентом Sony. Сделка также включает права на экранизацию этого проекта и хоррора OD.

Physint – это шпионский экшен нового поколения и духовный наследник Metal Gear, который Код зима называет стиранием грань между видеоигрой и кино. Активная разработка игры началась только в 2025 году, так что до выхода пройдет еще немало времени.

Также Кодзима продолжает работу над OD – проект в жанре хоррор, который создается при поддержке Microsoft и ее облачных технологий. Когда она выйдет, тоже неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: