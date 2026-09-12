'Укрзализныця' назначила дополнительный скоростной поезд: как он будет курсировать

"Укрзализныця", чьи поезда недавно массово задерживались из-за российских атак, анонсировала запуск дополнительного скоростного поезда "Интерсити" 755/756 по маршруту Киев-Луцк. Об этом сообщила пресс-служба компании .
Отмечается, что он будет курсировать с пятницы по воскресенье, 18-20 и 25-27 сентября, и позволит пассажирам отправиться в путешествие из Киева в Волынь и в обратном направлении на выходные.
"Поезд будет отправляться из Киева в 7:26 и прибывать в Луцк в 13:00. В обратном направлении отправление из Луцка в 16:17, прибытие в Киев в 21:41. На маршруте предусмотрены остановки в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове, Ривне", - добавили там.
"Укрзализныця" - последние новости
Ранее сообщалось, что стоимость билетов "Укрзализныци" зависит от ряда коэффициентов. Цена может меняться в зависимости от того, когда именно пассажир покупает билет, насколько заполнен вагон, а также на какой период приходится поездка.
Отмечалось, что для вагонов СВ и 1-го класса поездов "Интерсити" предусмотрен отдельный коэффициент в зависимости от того, насколько заранее пассажир покупает билет. При покупке билета за 20 суток до отправления применяется базовый коэффициент 1. Если билет покупается позже, он увеличивается.