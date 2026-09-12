'Равносильно смерти': Лукашенко объяснил, почему Беларусь боится своих соседей

Он в очередной раз заявил о "враждебном отношении соседей к Беларуси".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, решивший "встряхнуть" армию Беларуси "вплоть до мобилизации", заявил об "агрессивной риторике" в отношении Беларуси. Как сообщила его пресс-служба, он посетил военный полигон в Барановичском районе.

Он в очередной раз заявил о "враждебном отношении соседей к Беларуси".

"Вы знаете повестку дня внешней политики. Вы видите и наблюдаете агрессивную риторику в отношении Беларуси. Разведка ведется довольно открыто, почти нагло: мы периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но это не главное. Главное то, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии", - сказал он.

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Лукашенко заверил, что Беларусь не собирается нападать на своих соседей.

"Мы прагматики, мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, совершим нападение, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?" - заявил диктатор.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, отвечая на вопрос Лукашенко "А что, если бы была война?", заявил о готовности быстро развернуть войска:

"Мы полностью изменили систему управления Вооружёнными силами. И вообще, даже всю систему управления государством".

Помощь Беларуси Путину в войне против Украины

По словам главы ГУР Олея Иващенко, хотя разведданные ГУР указывают на то, что Беларусь формирует новую воздушно-десантную бригаду в 40 км от украинской границы, непосредственной угрозы наземного наступления в ближайшей перспективе нет.

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