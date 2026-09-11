Россия надолго потеряет треть нефтепереработки: украинские дроны всё точнее бьют по НПЗ

Международные санкции в отношении российской энергетической отрасли ограничивают доступ к необходимому оборудованию для замены.

Российская Федерация в течение ближайших 1,5 лет может остаться без примерно трети своих довоенных мощностей по переработке нефти из-за украинских ударов по НПЗ и проблем с ремонтом оборудования. В то же время санкции все больше затрудняют восстановление российской нефтепереработки, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

"Похоже, что длительные атаки беспилотников и фрагментарный характер ремонтных работ негативно влияют на систему и приводят к деградации нефтепереработки", – отметило агентство.

Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре России, чтобы снизить её способность перерабатывать и экспортировать нефть, а также сократить доходы Кремля, которые используются для финансирования полномасштабного вторжения. В августе российские НПЗ подверглись как минимум 22 атакам – это самый высокий месячный показатель с начала войны.

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МЭА ухудшило базовый прогноз по объемам переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев – теперь ожидается уровень около 4 млн баррелей в сутки. Это на 30% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Сохраняется риск того, что даже эта более осторожная оценка все еще может недооценивать проблемы, с которыми сталкивается российский нефтеперерабатывающий комплекс. Увеличение сроков поставки запасных частей и приближение холодов могут усилить нагрузку на российскую систему", – отмечает МЭА.

Российское правительство временно запретило экспорт большинства видов дизельного топлива, бензина и авиационного топлива, чтобы увеличить внутренние запасы. В то же время в некоторых регионах страны все равно пришлось вводить нормирование продажи топлива.

По оценке МЭА, военный потенциал Украины улучшается, в частности растет эффективность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Украинские силы используют несколько волн беспилотников для нанесения ударов по одному объекту, перегружая защитные сетки и системы противовоздушной обороны. Нанесение ударов, похоже, также стало более точным", – говорится в отчете.

Теперь беспилотники поражают установки вторичной переработки на российских НПЗ. По оценкам, их замена может занять от шести до восьми месяцев. Международные санкции против российской энергетической отрасли ограничивают доступ к необходимому оборудованию для замены, что еще больше затрудняет ремонт.

Удары Украины по российским НПЗ – последние новости

В ночь на 6 сентября подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов, в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины тогда сообщил, что на НПЗ, задействованном в обеспечении вооруженных сил противника, был зафиксирован пожар.

С тех пор Рязанский НПЗ в России остановил работу после атаки дронов. Восстановление поврежденных установок может занять до нескольких недель.

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