Украина просит Германию, в частности, об ЗРК средней дальности, антидроновых системах, микроволновых системах уничтожения.

Украинское посольство в ФРГ официально обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо, адресованное МИД Германии, в котором приводится список необходимых вооружений.

Киев просит Берлин "как можно быстрее обработать этот запрос" учитывая "исключительно напряженную безопасность, политическую ситуацию и угрозу российской агрессии".

По данным SZ, в письме посольство запрашивает зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, микроволновые системы уничтожения, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы. Речь идет о "системах вооружений защитного действия", цитирует издание письмо.

Читайте такжеКулеба рассказал, для чего Украине "тонны оружия" от западных партнеровРанее сообщалось, что 19 января Украина обращалась с просьбой о предоставлении вооружения Украине в Министерство обороны ФРГ. Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял о потребности в 100 тысяч шлемах и бронежилетах для добровольцев, а также военных кораблях и зенитных комплексах. Берлин тогда передал Киеву 5,3 миллиона евро на полевой госпиталь и пять тысяч шлемов.

Правительство в Берлине отказывается предоставлять Украине оружие и делает ставку на дипломатию и переговоры. Очередной опрос свидетельствует о том, что большинство жителей Германии поддерживают сдержанность правительства в конфликте вокруг Украины. По данным представленных 4 февраля результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, почти три четверти респондентов (71 процент) не считают правильным шагом возможны поставки Берлином вооружений Киеву. Особенно много противников такой меры среди избирателей Левой партии (86 процентов).

Лишь каждый пятый (20 процентов) согласен с возможностью поставки, причем гораздо чаще одобряют эту возможность в западных землях (22 процента), чем в восточных (14 процентов).

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