Столичным АЗС могут запретить работу во время тревог, – депутат

Бондаренко считает, что о защите АЗС должны заботиться владельцы.

Сейчас в Киеве уже происходит систематическое уничтожение врагом автозаправочных станций, поэтому обсуждается вопрос о приостановке их работы во время воздушной тревоги, чтобы избежать жертв. Об этом заявил в эфире "Апострофа" депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, за последние два дня в Киеве уже было несколько попаданий врага в АЗС.

Он отметил, что передислоцировать АЗС в другие места невозможно, но должна быть определённая защита, которую в первую очередь должны обеспечивать сами предприятия, то есть те, в чьей собственности находятся эти объекты. По его словам, Киев невозможно полностью оградить антидроновыми сетками, поэтому здесь на первый план выходит режим работы, чтобы сделать ситуацию более безопасной.

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"Мы понимаем, что при желтом уровне опасности бизнес может принимать решения о дальнейшей работе", – отметил депутат.

При этом он добавил, что, поскольку АЗС являются объектами повышенной опасности, то, соответственно, они не должны работать и во время желтого уровня опасности, то есть при угрозе со стороны дронов.

"О режиме их работы, в частности о том, что они не должны работать во время воздушной тревоги, поскольку являются объектами атаки, скорее всего, будем говорить", – сказал Бондаренко.

При этом он добавил, что речь идет об ударах по автозаправочным станциям одной сети.

"Три попадания подряд за два дня – это уже похоже на систему", – отметил депутат Киевсовета.

Он считает, что АЗС являются объектами повышенной опасности, поэтому на это нужно обращать внимание во время тревоги.

Отвечая на вопрос о том, что многие АЗС находятся рядом с жилыми кварталами, Бондаренко сказал, что проектирование и размещение АЗС осуществляется с соблюдением определенных государственных строительных норм, в том числе и противопожарных, поэтому угрозы для домов нет.

"Там есть соответствующие подпорные стенки, которые не позволяют пламени распространиться. На данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда бы огонь распространялся за пределы АЗС на прилегающие здания", – уверяет он.

Удары россиян по Киеву

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Голосеевском районе Киева после попадания ракеты загорелась автозаправочная станция "Укрнафты", расположенная недалеко от ТРЦ "Республика".

Мэр Кличко сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС – трое человек пострадали.

В начале августа сообщалось, что за последние месяцы россияне нанесли удары по почти 250 АЗС в Украине.

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