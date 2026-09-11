Россияне наносят удары по Киеву: зафиксировано попадание сразу в несколько АЗС

Удар был нанесен в середине рабочего дня.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по украинской столице в рабочее время. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, РФ нанесла удар по АЗС в Днепровском районе, а также дважды ударила по АЗС в Оболонском районе.

Также Кличко сообщил о том, что после взрыва был вызов медиков в жилой дом в Днепровском районе.

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"По данным медиков, один из пострадавших в результате попадания БПЛА прошлой ночью в девятиэтажный дом в Днепровском районе находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали 8 человек. Двоих из них госпитализировали", – добавил Кличко.

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