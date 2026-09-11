Лукашенко решил 'встряхнуть' армию Беларуси 'вплоть до мобилизации'

Он заявил, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил провести очередную проверку готовности своих войск, заявив, что нужно "встряхнуть" всю армию, вплоть "до мобилизации". Об этом сообщает пресс-служба диктатора по итогам его совещания с военными на общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский".

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал он.

Беларуский диктатор привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения.

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"Делаем все, как будет в войне", - заявил Лукашенко.

Он также уточнил, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.

"Готовимся к войне, чтобы ее не было", - добавил диктатор.

Как пишет российский Telegram-канал BAZA, Лукашенко также заявил, что его младший сын Николай служит в беларуской армии.

С его слов, сын попал в "самое сложное подразделение", но какое именно, он не уточнил. Причём, Лукашенко заявил, что даже министр обороны не знал о службе его сына.

Проверка армии Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко уже поручал провести внеочередную проверку боеготовности Вооружённых сил страны. Соответствующее решение было принято в конце августа на фоне визита главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Ретклиффа в Москву.

Предполагается, что в рамках проверки одна из бригад покинет место постоянной дислокации и будет выполнять ряд задач.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявлял, что особое внимание будет уделено способам огневого поражения потенциального противника "с учётом опыта военных конфликтов в Украине и Иране".

Вольфович также рассказал, что эти мероприятия проводятся с целью проверки готовности соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

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