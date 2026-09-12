Геологи, искавшие медь, пробурили скважину и наткнулись на динозавра, жившего 115 миллионов лет назад

Обнаруженные останки состоят преимущественно из позвонков проксимального (ближнего к основанию) отдела хвоста.

Геологоразведочные работы по поиску месторождений меди во Внутренней Монголии (Китай) привели к неожиданной находке: с глубины 473 метров были подняты фрагменты скелета динозавра, жившего примерно 115 миллионов лет назад. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Интересно, что эти кости, извлеченные из отложений формации Баян-Гоби (где ранее останки динозавров не обнаруживались), стали первой подобной находкой в ​​западной части бассейна Иньгэнь-Эцзинаци.

Этот случай напоминает о том, что палеонтологические открытия не всегда начинаются с целенаправленных раскопок. В данной ситуации геологи, искавшие залежи меди неподалеку от поселения Гуайцзыху, наткнулись на нечто гораздо более древнее, чем любая рудная жила.

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Найденный образец, зарегистрированный под номером 208GPV01, представляет собой не полный скелет, а лишь несколько фрагментов костей. Его научная ценность заключается не столько в размерах, сколько в месте обнаружения.

Дело в том, что формация Баян-Гоби - комплекс континентальных отложений раннемелового периода - давно известна как богатый источник останков динозавров, однако до сих пор находки делались преимущественно в ее восточной части.

Случайная находка на глубине 473 метров

Отмечается, что окаменелость 208GPV01 была извлечена из керна, полученного при бурении скважины близ Гуайцзыху (бассейн Иньгэнь-Эцзинаци), на глубине 473 метров от поверхности. Поиск окаменелостей не входил в задачи геологоразведки: группа китайских геологов работала здесь для оценки запасов медной руды.

Обнаруженные останки состоят преимущественно из позвонков проксимального (ближнего к основанию) отдела хвоста. Доктор Лида Син из Китайского университета наук о Земле и Музея науки "Одиссея динозавров", руководивший исследованием совместно с коллегами, пояснил:

"Образец 208GPV01 включает в себя крестцовое ребро, четыре тела хвостовых позвонков, шесть невральных дуг хвостовых позвонков, несколько поперечных отростков и окостеневшие сухожилия".

Окаменелость указывает на конкретный вид

Интересно, что работая с таким ограниченным материалом, исследователи прибегли к методам геометрической морфометрии, сравнивая пропорции найденных позвонков с характеристиками широкого круга других птицетазовых динозавров - обширной группы растительноядных ящеров, к которой относится и данный экземпляр.

Сравнительный анализ показал, что пропорции позвонков образца 208GPV01 наиболее близки к таковым у пситтакозавра (Psittacosaurus) - рода ранних рогатых динозавров, широко распространенных в Восточной Азии в меловой период. Тем не менее, исследователи воздержались от отнесения окаменелости к конкретному роду или виду.

Учитывая фрагментарность остатков, они классифицировали находку просто как представителя отряда птицетазовых (Ornithischia) с неопределенным систематическим положением; это осторожная формулировка, оставляющая возможность уточнить картину по мере появления новых находок.

Расширение карты находок мелового периода

Формация Баян-Гоби уже известна своими значимыми находками динозавров. Ранее здесь были обнаружены гадрозавроид Penelopognathus weishampeli, цератопс Psittacosaurus sibiricus и альваресзавроид Bannykus wulatensis. Этот перечень свидетельствует о важности данной формации для понимания жизни в Северном Китае в раннемеловую эпоху.

Как отметили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Earth History and Biodiversity, фауна этой формации имеет сходство с фауной практически синхронных отложений западной части провинции Ляонин (Western Liaoning). Это позволяет предположить, что обе территории входили в ареал распространения биоты Джехол, хотя определенные различия все же сохраняются. Ученые заявили:

"Образец 208GPV01 - это первая опубликованная находка динозавра из формации Баян-Гоби в западной части бассейна Иньгэнь-Эцзинаци, что расширяет географический ареал обнаружения остатков динозавров в данном стратиграфическом горизонте".

Важно, что данный экземпляр представляет собой первую описанную находку динозавра из формации Баян-Гоби в западной части бассейна, тем самым - пусть и незначительно - расширяя известную географию распространения остатков динозавров в этом важном меловом горизонте.

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